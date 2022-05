Arsenal, Arteta furioso: «Se dico quello che penso, mi squalificano per sei mesi»

L’allenatore dell’Arsenal Arteta ha avuto da recriminare sulle decisione arbitrali nella sconfitta contro il Tottenham

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, è parso furioso ai microfoni di Sky Sports dopo la sconfitta contro il Tottenham. Il manager dei Gunners ha avuto da recriminare sulle decisione arbitrali in merito all’espulsione di Holding.

LA POLEMICA – «Non posso dire davvero quello che penso, altrimenti rischio di essere squalificato per i prossimi sei mesi. So anche però di non essere capace di mentire quindi preferisco tacere sull’operato arbitrale. Non sono scontento della prestazione. E sono orgoglioso della prova dei miei calciatori. Vorrei che i giudici di gara fossero qui, davanti alla tv, a fornirci un perché. Meritiamo spiegazioni. Credo che quanto accaduto sia un vero peccato. Hanno distrutto la partita. E sarebbe stata una bellissima partita. Tuttavia non possiamo cambiare l’accaduto. Ormai questa partita è storia».