Arsenal, c’è Tielemans per il centrocampo: contatti avviati

Youri Tielemans verso la permanenza in Premier League: contatti con l’Arsenal per il trasferimento nel club londinese

Youri Tielemans verso la permanenza in Premier League. Il centrocampista belga di proprietà del Leicester è corteggiato dall’Arsenal di Arteta: proseguono i contatti con i Gunners.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, filtra ottimismo in casa Arsenal per la riuscita dell’operazione, nonostante la mancata qualificazione in Champions League.