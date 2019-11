Arsenal, Emery: «Sorpreso dall’esonero di Pochettino» – VIDEO

L’allenatore dell’Arsenal, Unai Emery, ha parlato dell’esonero di Mauricio Pochettino dal Tottenham, definendosi sorpreso

Continua a tenere banco in Inghilterra l’esonero di Pochettino. Dopo le parole di Pellegrini, sono arrivate anche quelle di Unai Emery in conferenza stampa. Il tecnico dei Gunners si è detto sorpreso del licenziamento del suo collega.

«Sono rimasto sorpreso dall’esonero di Pochettino e di come il Tottenham abbia chiuso il rapporto di lavoro con lui. Ovviamente non conosco le ragioni dell’esonero e non so se il cambio allenatore porterà benefici»