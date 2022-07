Arsenal, Gabriel Jesus: «Non sono qui per fare la superstar»

Il neo attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus ha parlato della sua nuova avventura con il club londinese

Gabriel Jesus, neo attaccante dell’Arsenal, al termine dell’amichevole contro il Norimberga ha parlato della sua nuova avventura con i Gunners.

LE PAROLE – «Non sono qui per essere una superstar, voglio solo giocare a calcio, andare in campo e aiutare i miei compagni di squadra, come fossimo una famiglia. Ogni cosa va fatta insieme, in campo e fuori. Non sono qui per essere unico, ho tanto da imparare da questi ragazzi».