Arsenal, tutto su Tielemans: sfida al Real Madrid. Pronta la maxi offerta

Non solo il Real Madrid, anche l’Arsenal ha messo gli occhi su Tielemans: centrocampista che piace pure alla Juventus

Stando a quanto riferito dal Sun, anche l’Arsenal sarebbe sulle tracce di Youri Tielemans, centrocampista finito nel mirino della Juve per rinforzare la rosa in vista dell’estate.

Per il belga, i londinesi sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 45 milioni di euro per convincere il Leicester a cederne il cartellino. Un’offerta ritenuta eccessiva dai bianconeri, che potrebbero mollare la pista per puntare su altri obiettivi, vista anche la concorrenza del Real Madrid.