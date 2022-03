Arsenal, voci sul prossimo allenatore: Tite al posto di Arteta

L’Arsenal starebbe pensando a Tite come prossimo allenatore al posto di Arteta

In vista della stagione 2022/2023, l’Arsenal si sarebbe messo alla ricerca di un nuovo allenatore che possa sostituire Mikel Arteta. Secondo quanto riportato da Tv Globo, il nome in orbita Gunners sarebbe quello di Tite, attuale c.t. del Brasile pronto a lasciare la Nazionale dopo il Mondiale in Qatar.

A sponsorizzare l’arrivo del brasiliano, Edu Gaspar, suo ex collaboratore e ora direttore tecnico dell’Arsenal.