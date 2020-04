Arthur allontana la Juventus: «Mi interessa solo il Barcellona»

Il centrocampista Arthur giura amore al Barcellona e scaccia le voci di mercato sulla Juventus e i top club europei

Il centrocampista Arthur chiude le porte alla Juventus in vista della prossima sessione di mercato: «Sia chiaro, l’unica opzione che mi interessa è il Barcellona. Ci sono sempre speculazioni sul mercato, ma onestamente la mia idea è molto chiara: voglio continuare a giocare nel Barcellona, sono estremamente sicuro di questo».

«Qui mi trovo bene e voglio ringraziare ancora una volta club e staff per la loro fiducia. Una ragione in più per essere del tutto chiari. Il presunto interesse dei grandi club fa sempre piacere a chiunque ed è un segno positivo, ma il mio pensiero è solo rivolto a giocare qui per molti anni. Il Barcellona è una squadra in cui ho sempre desiderato giocare. Ogni giorno mi sento più a mio agio. Adoro anche la gente e la cultura», ha dichiarato il classe ’96 blaugrana ai microfoni di Marca.