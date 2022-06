Asensio spevanta il Real: «Potrei rimanere ma senza rinnovare»

Asensio annuncia: «Ho un obiettivo per il futuro». Le dichiarazioni dell’attaccante di proprietà del Real sul suo futuro

Marco Asensio in conferenza stampa ha fatto il punto sul suo futuro. Le parole dell’attaccante del Real Madrid dal ritiro della Spagna.

LE PAROLE – «Ho anche la possibilità di restare fino al 2023 senza rinnovare. Per ora non ho parlato col Real Madrid del mio futuro, ho ancora un anno di contratto. Il mio obiettivo è trovare continuità nei prossimi anni, questo è importante per me. Al Real l’ho avuta, ma non voglio che si tratti solo di qualche mese».