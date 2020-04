Asprilla: «Zapata una sorpresa. Muriel non è un top»

L’ex calciatore colombiano Asprilla ha parlato dell’Atalanta e dei connazionali Zapata e Muriel

L’ex calciatore Faustino Asprilla ha detto la sua al Corriere dello Sport sulla corsa dell’Atalanta in campionato e alcuni degli uomini chiave della rosa allenata da Gian Piero Gasperini: «Non è ancora ai livelli del mio Parma, ma si sta avvicinando».

«Zapata è definitivamente esploso, ha un potenziale eccezionale ma non pensavo che sarebbe mai diventato uno dei migliori attaccanti in circolazione. Muriel? Non è un top player per colpa sua. Da ragazzino pensavamo che sarebbe diventato un fenomeno».