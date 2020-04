Borriello: «Al Nord si augurano che il virus arrivi al Napoli»

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha criticato alcune dichiarazioni contro il Sud

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, sferra un attacco abbastanza duro ai microfoni di Radio Marte.

BORRIELLO – «C’è obiettivamente un puntare il dito contro i napoletani, non solo dei politici ma pure di una certa stampa del Nord che sembra quasi si auguri che arrivi a Napoli qualcosa che già c’è stato da loro. A volte sono in giro per andare Palazzo San Giacomo o altrove per lavoro e posso dire che i napoletani stanno a casa ma c’è anche chi deve muoversi per lavoro. Negli ultimi giorni però devo registrare una maggiore presenza di persone, forse per via del periodo pre-pasquale. Sono sicuro che in generale i napoletani stiano rispettando le regole».