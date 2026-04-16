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Coppe Europee

Aston Villa Bologna 4-0: poker inglese, non c’è stata partita. Emery si conferma lo specialista dell’Europa League

Published

18 minuti ago

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Orsolini

Aston Villa Bologna LIVE: sintesi, moviola tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2025/26

Il Bologna va a caccia dell’impresa contro l’Aston Villa: rossoblù che ripartono dal KO per 3-1 all’andata e ora chiamati a ribaltare il risultato in terra inglese.

90 Neanche un minuto di recupero

88 GOL ASTON VILLA 4-0 Corner di Douglas Luiz, palla che rimane in area e Konsa colpisce la palla al volo in girata, grande exploit

87 Bailey in area, conclusione murata col piede destro da Miranda

85 OCCASIONE BOLOGNA Sohm in area, palla a Orsolini e quasi sulla linea Digne salva in corner, sembrava gol fatto

84 Cross Zortea, blocca il Dibu

81 SOSTITUZIONE Heggem per Casale claudicante, le due squadre hanno finito i cambi

80 OCCASIONE ASTON VILLA Strappo di Bailey che serve Digne, il terzino calcia verso la porta, risposta pronta di Ravaglia

79 Buon cross di Orsolini, Konsa di testa anticipa Odgaard ben piazzato davanti alla porta

77 SOSTITUZIONE Bogarde per Onana

75 SOSTITUZIONE Odgaard per Castro

72 SOSTITUZIONI Douglas Luiz e Jadon Sancho per Tielemans e Rogers

71 Castro tenta una mezza girata in acrobazia e non trova il giusto impatto con la sfera

67 Moro prova da fuori, Martinez senza alcun problema in presa

62 SOSTITUZIONI In campo 2 ex Roma: Abraham e Bailey prendono il posto di Watkins e McGinn

60 Strepitoso Watkins, prende fallo e non perde mai un pallone

55 Decisivo Vitik in scivolata su un triangolo a campo aperto dell’attacco del Villa

54 Il Dibu addirittura scucchiaia con i piedi su Castro

51 Orsolini raccoglie una respinta in area, sinistro che trova un’opposizione: corner

49 Tentativo di Castro, non centra la porta

46 Vitik si ferma, in campo i sanitari

45 SOSTITUZIONI Entrano Orsolini, Zortea e Sohm per Bernardeschi, Joao Mario e Freuler

SECONDO TEMPO

45 Sono 2 i minuti di extra-time

44 Diagonale salvifica di Joao Mario per evitare che la palla arrivi a Pau Lopez in area piccola

43 Vitik in spaccata mette in corner per evitare guai maggiori

41 Il Bologna sta sistematicamente patendo ogni qualvolta gli inglesi riescono a verticalizzare

38 GOL ASTON VILLA 3-0 Rogers riceve in area sulla sinistra, tiro forte che sorprende Ravaglia sul suo palo, portiere non impeccabile

37 Cross pericoloso di Rowe dal limite dell’area, Castro non riesce ad arrivare all’impatto

34 Il Bologna resta in avanti stabilmente senza però riuscire ad arrivare al tiro

31 Rogers incerto su un lancio che lo aveva messo in condizione favorevole davanti a Ravaglia

28 AMMONITO Bernardeschi su Onana che lo anticipa e va via, Federico era diffidato

25 GOL ASTON VILLA 2-0 Da rimessa laterale nasce lo spunto di Buendia che buca una difesa totalmente imbambolata, Miranda tagliato fuori e Moro evitato con troppa facilità

24 RIGORE PARATO DA RAVAGLIA Il portiere del Bologna si tuffa sulla sua destra e respinge l’esecuzione di Rogers

22 RIGORE ASTON VILLA: tocco di braccio di Vitik, il Var chiama Sanchez che lo concede

20 OCCASIONE BOLOGNA Ancora Bernardeschi con un sinistro da fuori, Dibu respinge di pugno, conclusione forte e abbastanza centrale

18 OCCASIONE ASTON VILLA Conclusione a giro di Rogers, Ravaglia devia in corner con un gran tuffo

15 GOL ASTON VILLA 1-0: Watkins colpisce a porta vuota su scambio veloce dell’attacco, difesa del Bologna presa d’infilata, l’assist è di Rogers

11 Bella conclusione di Bernardeschi da molto lontano, Martinez para in due tempi

10 Difesa del Bologna in affanno, Ravaglia butta in fallo laterale svirgolando un po’

08 Primo tentativo di Rowe, si accentra e va alla conclusione, viene murato

07 Tiraccio di Pau Torres dalla lunga distanza, palla altissima

05 Primo 1 vs 1 di Rowe, non passa

04 Buon atteggiamento del Bologna con pressione alta

00 Joao Mario a sinistra, Miranda a destra: la mossa a sorpresa di Italiano

PRIMO TEMPO

Migliore in campo Aston Villa Bologna: Watkins PAGELLE

Aston Villa Bologna: risultato e tabellino 4-0 (3-0)

Marcatori: 16′ Watkins, 26′ Buendia, 39 Rogers, 89′ Konsa

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana (78′ Bogarde), Tielemans (73′ Douglas Luiz); McGinn (63′ Bailey), Buendia, Rogers (73′ Sancho); Watkins (63′ Abraham). Allenatore: Unai Emery. 

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mario (45′ Zortea), Vitik, Casale (82′ Heggem), Miranda; Ferguson, Freuler (45′ Sohm), Moro; Bernardeschi (45′ Orsolini), Castro (75′ Odgaard), Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: José Maria Sanchez

Ammoniti: 29′ Bernardeschi

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