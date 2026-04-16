Coppe Europee
Aston Villa Bologna 4-0: poker inglese, non c’è stata partita. Emery si conferma lo specialista dell’Europa League
Aston Villa Bologna LIVE: sintesi, moviola tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei quarti di Europa League 2025/26
Il Bologna va a caccia dell’impresa contro l’Aston Villa: rossoblù che ripartono dal KO per 3-1 all’andata e ora chiamati a ribaltare il risultato in terra inglese.
90 Neanche un minuto di recupero
88 GOL ASTON VILLA 4-0 Corner di Douglas Luiz, palla che rimane in area e Konsa colpisce la palla al volo in girata, grande exploit
87 Bailey in area, conclusione murata col piede destro da Miranda
85 OCCASIONE BOLOGNA Sohm in area, palla a Orsolini e quasi sulla linea Digne salva in corner, sembrava gol fatto
84 Cross Zortea, blocca il Dibu
81 SOSTITUZIONE Heggem per Casale claudicante, le due squadre hanno finito i cambi
80 OCCASIONE ASTON VILLA Strappo di Bailey che serve Digne, il terzino calcia verso la porta, risposta pronta di Ravaglia
79 Buon cross di Orsolini, Konsa di testa anticipa Odgaard ben piazzato davanti alla porta
77 SOSTITUZIONE Bogarde per Onana
75 SOSTITUZIONE Odgaard per Castro
72 SOSTITUZIONI Douglas Luiz e Jadon Sancho per Tielemans e Rogers
71 Castro tenta una mezza girata in acrobazia e non trova il giusto impatto con la sfera
67 Moro prova da fuori, Martinez senza alcun problema in presa
62 SOSTITUZIONI In campo 2 ex Roma: Abraham e Bailey prendono il posto di Watkins e McGinn
60 Strepitoso Watkins, prende fallo e non perde mai un pallone
55 Decisivo Vitik in scivolata su un triangolo a campo aperto dell’attacco del Villa
54 Il Dibu addirittura scucchiaia con i piedi su Castro
51 Orsolini raccoglie una respinta in area, sinistro che trova un’opposizione: corner
49 Tentativo di Castro, non centra la porta
46 Vitik si ferma, in campo i sanitari
45 SOSTITUZIONI Entrano Orsolini, Zortea e Sohm per Bernardeschi, Joao Mario e Freuler
SECONDO TEMPO
45 Sono 2 i minuti di extra-time
44 Diagonale salvifica di Joao Mario per evitare che la palla arrivi a Pau Lopez in area piccola
43 Vitik in spaccata mette in corner per evitare guai maggiori
41 Il Bologna sta sistematicamente patendo ogni qualvolta gli inglesi riescono a verticalizzare
38 GOL ASTON VILLA 3-0 Rogers riceve in area sulla sinistra, tiro forte che sorprende Ravaglia sul suo palo, portiere non impeccabile
37 Cross pericoloso di Rowe dal limite dell’area, Castro non riesce ad arrivare all’impatto
34 Il Bologna resta in avanti stabilmente senza però riuscire ad arrivare al tiro
31 Rogers incerto su un lancio che lo aveva messo in condizione favorevole davanti a Ravaglia
28 AMMONITO Bernardeschi su Onana che lo anticipa e va via, Federico era diffidato
25 GOL ASTON VILLA 2-0 Da rimessa laterale nasce lo spunto di Buendia che buca una difesa totalmente imbambolata, Miranda tagliato fuori e Moro evitato con troppa facilità
24 RIGORE PARATO DA RAVAGLIA Il portiere del Bologna si tuffa sulla sua destra e respinge l’esecuzione di Rogers
22 RIGORE ASTON VILLA: tocco di braccio di Vitik, il Var chiama Sanchez che lo concede
20 OCCASIONE BOLOGNA Ancora Bernardeschi con un sinistro da fuori, Dibu respinge di pugno, conclusione forte e abbastanza centrale
18 OCCASIONE ASTON VILLA Conclusione a giro di Rogers, Ravaglia devia in corner con un gran tuffo
15 GOL ASTON VILLA 1-0: Watkins colpisce a porta vuota su scambio veloce dell’attacco, difesa del Bologna presa d’infilata, l’assist è di Rogers
11 Bella conclusione di Bernardeschi da molto lontano, Martinez para in due tempi
10 Difesa del Bologna in affanno, Ravaglia butta in fallo laterale svirgolando un po’
08 Primo tentativo di Rowe, si accentra e va alla conclusione, viene murato
07 Tiraccio di Pau Torres dalla lunga distanza, palla altissima
05 Primo 1 vs 1 di Rowe, non passa
04 Buon atteggiamento del Bologna con pressione alta
00 Joao Mario a sinistra, Miranda a destra: la mossa a sorpresa di Italiano
PRIMO TEMPO
Migliore in campo Aston Villa Bologna: Watkins PAGELLE
Aston Villa Bologna: risultato e tabellino 4-0 (3-0)
Marcatori: 16′ Watkins, 26′ Buendia, 39 Rogers, 89′ Konsa
ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana (78′ Bogarde), Tielemans (73′ Douglas Luiz); McGinn (63′ Bailey), Buendia, Rogers (73′ Sancho); Watkins (63′ Abraham). Allenatore: Unai Emery.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mario (45′ Zortea), Vitik, Casale (82′ Heggem), Miranda; Ferguson, Freuler (45′ Sohm), Moro; Bernardeschi (45′ Orsolini), Castro (75′ Odgaard), Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano
Arbitro: José Maria Sanchez
Ammoniti: 29′ Bernardeschi
Ultimissime
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