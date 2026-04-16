Fiorentina Crystal Palace 2-1: non riesce l’impresa, Gudmundsson e Ndour non bastano! Viola eliminata dalla Conference League

Fiorentina Crystal Palace LIVE: sintesi, moviola tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno dei quarti di Conference League 2025/26

La Fiorentina va a caccia dell’impresa contro il Crystal Palace: viola che ripartono dal KO per 3-0 all’andata e ora chiamati a ribaltare il risultato al Franchi.

Fiorentina Crystal Palace 2-1: sintesi e moviola

FISCHIO FINALE: FIORENTINA ELIMINATA

81′ Colpo di testa Piccoli – Bel tentativo dell’attaccante ma non trova la porta.

71′ Tiro Mandragora – Muro del Crystal Palace, ci aveva provato dalla distanza il centrocampista classe ’97.

69′ Tiro Harrison – Ci prova l’esterno della Fiorentina con un tentativo dalla distanza, ma si allunga l’estremo difensore avversario e dice di no.

63′ Tiro Gudmundsson – Conclusione pericolosa del trequartista della Fiorentina respinta da Henderson.

53′ GOL NDOUR – La Fiorentina ribalta il match! Solomon tocca centralmente per Ndour che prende la mira e disegna un destro micidiale che si infila all’angolino e non lascia scampo a Henderson.

51′ Colpo di testa Richards – Traiettoria morbida scodellata da Mitchell, con Richards che stacca altissimo ma indirizza sopra la traversa il suo colpo di testa.

50′ Tiro Kamada – Crystal Palace pericolosissimo! Percussione centrale di Kamada, conclusione velenosa respinta con i pugni da De Gea.

INIZIA LA RIPRESA

FINE PRIMO TEMPO

34′ Ancora Gudmundsson – Piccoli riesce nella sponda per Gudmundsson, che calcia verso la porta ma trova una deviazione in extremis della difesa del Palace. Fiorentina viva in questa fase del match!

30′ GOL GUDMUNDSSON – Glaciale l’islandese dal dischetto. Spiazzato Henderson e Fiorentina che riaccende le speranze.

27′ RIGORE FIORENTINA – Traversone dalla destra per Ranieri che viene murato prima di colpire di testa. Raccoglie Mandragora che viene però abbattuto in area di rigore: per il direttore di gara è calcio di rigore.

17′ GOL SARR – Il Crystal Palace è avanti! Munoz crossa indisturbato dalla destra, pescando tutto solo in area piccola Sarr: incornata imperioso che buca i guantoni di De Gea e vale il vantaggio inglese. Ora per la Fiorentina è impresa impossibile.

10′ Occasione Pino – Grande serpentina di Pino, che arriva al limite e cerca la conclusione verso la porta. Smorza Mandragora, prova ad arrivarci Mateta di testa ma è bravo in uscita De Gea a spezzare tutto.

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Fiorentina Crystal Palace.

Migliore in campo Fiorentina Crystal Palace: Gudmundsson PAGELLE

Fiorentina Crystal Palace 2-1: risultato e tabellino

Reti: 17′ Sarr, 30′ Gudmundsson rig., 53′ Ndour

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon; Piccoli.

A disposizione: Christensen, Leonardelli, Balbo, Kospo, Kouadio, Deli, Fabbian, Fazzini, Braschi, Puzzoli, Ndour.

Allenatore: Paolo Vanoli.

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta.

A disposizione: Matthews, Benitez, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Larsen, Sosa, Riad, Rodney, Devenny, Cardines.

Allenatore: Oliver Glasner.