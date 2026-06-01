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Calciomercato Inter, offerta per Palestra! Dumfries nel mirino del Real Madrid. Le ultime su Solet e Provedel
Calciomercato Inter: proposta per Palestra, Dumfries nel mirino del Real. Tutte le ultime novità su Solet e Provedel
L’Inter ha iniziato a muoversi con decisione sugli obiettivi in entrata. Per la difesa resta viva la pista Oumar Solet, mentre per la corsia destra il nome in cima alla lista è quello di Marco Palestra, grande rivelazione della stagione al Cagliari. Il classe 2005, pronto al salto in una big, rientrerà ora all’Atalanta dopo il prestito in Sardegna.
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Per portarlo subito alla corte di Chivu, l’Inter ha presentato una prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus, ma la richiesta dell’Atalanta resta più alta: circa 50 milioni di euro.
La necessità di accelerare è legata anche al primo, seppur embrionale, sondaggio del Real Madrid per Denzel Dumfries, che ha spinto i nerazzurri a intensificare il pressing su Palestra.
Parallelamente, l’Inter avanza anche su altri due fronti. Per la difesa, con Solet c’è già un’intesa di massima sul contratto: manca però l’apertura dell’Udinese, con cui non sono ancora partiti i contatti ufficiali.
Per la porta, invece, il primo obiettivo resta Ivan Provedel, individuato come profilo ideale da affiancare a Martínez e potenzialmente da alternare da titolare nella prossima stagione.
A metà settimana è previsto un incontro tra l’agente del portiere e la Lazio per definire le modalità dell’uscita, visto il contratto in scadenza nel 2027.