Lazio, Gila al centro del progetto: il club resiste all’assalto del Napoli

Biancocelesti decisi a trattenere il difensore spagnolo Mario Gila nonostante il contratto in scadenza nel 2027: respinto il Napoli

In casa Lazio si guarda già al futuro. Mentre si attende soltanto l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste, la società sta pianificando le strategie in vista della prossima stagione. Tra i temi più importanti sul tavolo c’è il futuro di Mario Gila, protagonista di un’annata positiva che ha attirato l’attenzione di diversi club.

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Tra le squadre maggiormente interessate al difensore spagnolo c’è il Napoli, che nelle ultime settimane avrebbe intensificato i contatti per cercare di portarlo in azzurro. Nonostante questo interesse concreto, la posizione della Lazio appare molto chiara: Gila viene considerato un elemento fondamentale per il progetto tecnico e la volontà del club è quella di trattenerlo.

La situazione assume particolare rilevanza considerando che il contratto del giocatore scadrà nel giugno del 2027. Tuttavia, la dirigenza biancoceleste sarebbe pronta anche a correre il rischio di arrivare all’ultimo anno di accordo senza una cessione immediata, pur di non privarsi del difensore.

Resta ora da capire quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane. Molto dipenderà sia dall’eventuale insistenza del Napoli sia dalla posizione dello stesso Gila, chiamato a valutare il proprio futuro dopo la ferma presa di posizione della società capitolina. Lo riporta Gianluca Di Marzio.