Francia in ansia per le condizioni di Saliba: infortunio peggiorato dopo la finale col PSG, ora il Mondiale è a rischio! Le ultime

È un duro colpo per la Nazionale francese. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, a poco più di due settimane dall’inizio dei Mondiali 2026, il commissario tecnico Didier Deschamps ha ricevuto una notizia preoccupante: William Saliba potrebbe rimanere fuori per diverse settimane a causa di un aggravamento di un infortunio.

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Il difensore di 25 anni, protagonista nell’Arsenal fresco campione d’Inghilterra, avrebbe complicato la propria condizione scendendo in campo sabato nella finale di Champions League persa contro il PSG a Budapest. Nonostante la sconfitta, Saliba ha stretto i denti per supportare l’allenatore Mikel Arteta e i compagni di squadra, mettendo però a rischio la sua presenza al Mondiale. Attualmente, il giocatore accusa ancora dolore e le sue condizioni destano preoccupazione presso la FFF (Federcalcio francese), in un momento cruciale di preparativi per la partenza verso USA, Messico e Canada.

Con 31 presenze già collezionate con i Bleus, Saliba rappresenta una pedina fondamentale per la difesa francese. Il suo eventuale forfait costringerà Deschamps a rivedere le proprie scelte tattiche e a considerare alternative affidabili per il reparto difensivo. Fortunatamente, la Francia dispone di diverse opzioni di livello internazionale. Tra i principali sostituti spicca Ibrahima Konaté, difensore ex Liverpool pronto a guidare la linea arretrata. Altre possibilità includono Maxence Lacroix, Lucas Hernandez e Jules Koundé, tutti candidati per occupare il ruolo lasciato libero da Saliba.

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L’attenzione degli staff medici e tecnici è ora concentrata sul recupero del difensore, con una vera e propria corsa contro il tempo per consentirgli di essere disponibile già per le prime partite della Coppa del Mondo. La presenza di Saliba è ritenuta strategica non solo per le qualità difensive, ma anche per l’equilibrio tattico dell’intera squadra, soprattutto in gare ad alto livello contro avversari di prima fascia.

Il caso Saliba aggiunge tensione all’ultimo mese di preparazione della Francia, che dovrà fare i conti con eventuali modifiche della lista dei titolari in difesa, senza compromettere la competitività della squadra guidata da Deschamps, ancora favorita tra le contendenti al titolo mondiale.