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Calciomercato

Inter, mossa per blindare la difesa: proposto il rinnovo a de Vrij

mauro.pioli

Published

1 giorno ago

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De vrij Inter in azione

Stefan De Vrij, l’Inter adesso si muove per il difensore: arriva la proposta ufficiale per blindare il centrale olandese. Le ultimissime

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo sul fronte dei rinnovi, con l’obiettivo di blindare l’ossatura della squadra. Come rivelato da Fabrizio Romano, la dirigenza ha mosso un passo importante ufficializzando la proposta di prolungamento a Stefan de Vrij.

La strategia nerazzurra punta a consolidare il reparto arretrato dopo aver sistemato la mediana, ma ora la palla passa al difensore olandese.

De Vrij dovrà valutare se accettare l’offerta interista o ascoltare le proposte estere, numerose e potenzialmente più ricche, che stanno arrivando da diversi club europei.

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FABRIZIO ROMANO – «Dopo Mkhitaryan, l’Inter prova anche a rinnovare de Vrij – sarà l’olandese a decidere tra diverse proposte già ricevute anche all’estero. Inter ora in attesa»

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