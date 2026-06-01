Adesso è ufficiale: il Monaco saluta Pocognoli, si chiude l’avventura del tecnico belga

Monaco, adesso è ufficiale la separazione con il tecnico Pocognoli: il club francese annuncia l’addio con un comunicato



Pocognoli non sarà l’allenatore del Monaco nella prossima stagione. Il club francese ha ufficializzato la separazione dal tecnico belga, arrivata dopo meno di un anno di lavoro sulla panchina monegasca.

Una decisione netta, che apre il nuovo casting per la guida tecnica in vista del prossimo ciclo sportivo.

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COMUNICATO – “Fine della collaborazione con Sébastien Pocognoli. Il Monaco annuncia la fine della sua collaborazione con Sébastien Pocognoli al termine della stagione 2025-2026.

Arrivato nel Principato lo scorso ottobre, Sébastien Pocognoli ha guidato i rossobianchi in 38 occasioni, con un bilancio di 16 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte. Durante il suo mandato, la squadra si è qualificata per la fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League per la seconda volta consecutiva.

Sotto la guida dell’allenatore belga, il Monaco ha chiuso la stagione al 7° posto in Ligue 1, assicurandosi un posto nei play-off della UEFA Europa Conference League. Il Club desidera ringraziare Sébastien Pocognoli e il suo staff per la dedizione dimostrata nei confronti del Monaco e augura loro ogni successo per il futuro”.