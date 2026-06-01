Mercato Juventus, obiettivo Brahim Díaz: in lista per il ruolo di portiere c’è Dibu Martínez

Mercato Juventus, il tecnico Luciano Spalletti spinge per Brahim Díaz: Dibu Martínez nuovo nome per la porta, sullo sfondo c’è Vicario

La Juventus ha iniziato a muoversi con largo anticipo in vista della prossima stagione. Luciano Spalletti ha indicato come priorità l’ingaggio di Brahim Díaz, trequartista del Real Madrid il cui profilo è pienamente condiviso anche dalla dirigenza bianconera.

Lo spagnolo, reduce da 30 presenze, 1 gol e 8 assist in Liga, rappresenta però un’operazione complessa: l’ex Milan dovrà prima capire quali saranno le intenzioni di José Mourinho e quale ruolo potrà avere nel nuovo progetto dei Blancos.

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Parallelamente, la Juve lavora con decisione sul fronte portiere. La novità più rilevante è l’inserimento di Emiliano “Dibu” Martínez tra i profili preferiti: fresco vincitore dell’Europa League con l’Aston Villa, il classe ’92 è considerato un portiere di grande personalità, ideale per guidare il reparto. I costi sono elevati, ma la società intende approfondire la pista nei prossimi giorni.

Resta monitorato anche Guglielmo Vicario del Tottenham, altro nome gradito e tuttora valutato dalla dirigenza. A riportarlo è Di Marzio.



