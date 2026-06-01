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Como Real Madrid, nei dialoghi per Nico Paz spunta il nome di César Palacios
Caso Nico Paz, il Como adesso valuta anche il profilo di César Palacios: spunta un nuovo nome nei contatti col Real Madrid
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il nome di César Palacios è entrato nelle discussioni tra Como e Real Madrid legate al futuro di Nico Paz.
Il trequartista classe 2004 è molto apprezzato dal club lariano, che lo considera un profilo ideale per proseguire il progetto tecnico impostato negli ultimi anni.
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Il Real, come da tradizione, sarebbe disposto a trattare ma mantenendo comunque un certo controllo sul percorso del giovane talento del Castilla, formula già utilizzata in altre operazioni con club europei.
Il Como, dunque, osserva con attenzione l’evoluzione del dossier Palacios, mentre il dialogo con i Blancos prosegue in un clima di reciproca apertura.