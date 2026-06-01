Panchina Milan, si entra nella fase decisiva: Glasner al centro del summit

Panchina Milan, casting in fase caldissima: il summit decisivo con Glasner svelato da Fabrizio Romano. Tutti i dettagli

Il casting per la nuova guida tecnica del Milan entra ufficialmente nel vivo, con sviluppi significativi anche sul fronte dirigenziale.

Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, la società rossonera ha accelerato le operazioni e ha già programmato un vertice decisivo per valutare la fattibilità della scelta e impostare le basi del progetto per la prossima stagione.

La dirigenza vuole stringere i tempi: l’obiettivo è individuare rapidamente il profilo giusto e avviare il nuovo ciclo tecnico senza ulteriori rallentamenti.

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Fabrizio Romano: «Il Milan incontrerà domani Oliver Glasner come rivelato settimana scorsa… e programma anche un meeting faccia a faccia con Matthias Jaissle.

Sono entrambi candidati legati a Ralf Rangnick, da capire quale strada sceglierà di prendere il Milan anche a livello dirigenziale. Intanto, prima vedrà Glasner domani e poi in settimana anche Jaissle, che è sotto contratto con l’Al-Ahli e può avere costi di indennizzo proibitivi.

L’Al-Ahli è un club importante in Arabia Saudita, bisognerebbe negoziare per Jaissle e da quello che mi raccontano l’Al-Ahli non renderebbe la vita semplicissima a livello di compensazione, di indennizzo, se il Milan dovesse scegliere di andare per Jaissle.

L’incontro con Glasner sarà all’estero, non in Austria, ma ci sarà questa prima interview, come la chiamano all’estero, tra Glasner e la dirigenza del Milan per capire da entrambe le parti se scatta la scintilla».