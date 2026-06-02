Roma Dybala, rinnovo più vicino: contratto fino al 2028 dopo il via libera di Gasperini

La società modifica l’offerta per la Joya: accordo fino al 2028 nel mirino, con bonus legati alle prestazioni. Dybala prossimo alla firma

La Roma accelera sul fronte Paulo Dybala e prepara una nuova proposta per prolungare il rapporto con il fuoriclasse argentino. Dopo settimane di valutazioni, il club giallorosso avrebbe deciso di rivedere i termini dell’accordo, cercando una formula che possa soddisfare entrambe le parti e garantire continuità al progetto tecnico.

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Un ruolo determinante nella vicenda lo avrebbe avuto Gian Piero Gasperini, il cui intervento avrebbe contribuito a sbloccare una situazione rimasta in sospeso nelle ultime settimane. L’allenatore considera infatti Dybala una pedina centrale per il futuro della squadra e avrebbe espresso la volontà di puntare ancora su di lui.

La nuova intesa allo studio prevede un contratto con scadenza nel 2028, oppure un accordo fino al 2027 con un’opzione di rinnovo particolarmente semplice da attivare per un’ulteriore stagione. Dal punto di vista economico, la base fissa dovrebbe aggirarsi tra i 2 e i 2,5 milioni di euro, cifra che verrebbe integrata da una serie di bonus legati al rendimento individuale e agli obiettivi raggiunti dalla squadra.

Nel frattempo, l’attaccante argentino segue gli sviluppi durante le vacanze e attende la definitiva fumata bianca per mettere nero su bianco il nuovo accordo con il club capitolino. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.