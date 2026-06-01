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Rashford Arsenal, pista sempre più concreta: i Gunners pronti a farsi avanti dopo il mancato riscatto del Barcellona
Arsenal su Marcus Rashford: possibile assalto dopo lo stop del Barcellona sul riscatto dell’attaccante inglese. Tutti i dettagli
L’Arsenal valuta seriamente l’idea di presentare un’offerta per Marcus Rashford, su precisa richiesta di Mikel Arteta, deciso a rinnovare il reparto offensivo.
L’attaccante del Manchester United, reduce da un prestito positivo al Barcellona, potrebbe tornare in Premier League anche a causa delle difficoltà economiche del club catalano, che fatica a esercitare il riscatto da 26 milioni di sterline.
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Secondo il Daily Mail, l’entourage del giocatore ritiene che i Gunners possano “bussare alla porta” qualora il prezzo fosse ritenuto sostenibile. L’incertezza ha attirato anche Chelsea e Bayern Monaco, pronti a monitorare la situazione del 28enne, ormai vicino a un addio definitivo allo United.
Le voci su Rashford arrivano mentre Arteta chiede un mercato estivo “ambizioso” dopo la finale di Champions persa contro il PSG. Il tecnico ha sollecitato la dirigenza a investire con decisione per mantenere la squadra ai massimi livelli competitivi.
A Barcellona, intanto, Deco ha elogiato l’impatto dell’inglese nel sistema di Flick, ma l’acquisto di Anthony Gordon per 80 milioni ha ulteriormente ridotto il margine di manovra del club, lasciando Rashford in un limbo.
Il suo nome rientra in una strategia più ampia dell’Arsenal, che segue anche Victor Valdepeñas, Tino Livramento, Sandro Tonali e il talento del Leicester Jeremy Monga. Con un fatturato previsto vicino ai 770 milioni di sterline, la proprietà Kroenke è pronta a sostenere il progetto.
L’obiettivo principale resta un attaccante di livello come Julian Álvarez, ma Rashford — autore di 14 gol con il Barcellona — rappresenta un’opzione di esperienza e versatilità.