Il Fenerbahce sogna Conte: con lui, Safi spinge per portare Maldini come consulente! C’è l’offerta

Il Fenerbahce sogna Conte: con lui, Safi spinge per portare Maldini come consulente! C’è la super offerta al tecnico, sullo sfondo l’Italia

Hakan Safi ha le idee chiare su come provare a vincere la sfida elettorale per la presidenza del Fenerbahce contro l’attuale presidente Aziz Yildirim. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il piano del candidato prevede Antonio Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente, una proposta studiata per garantire esperienza, leadership e qualità tecnica alla squadra.

La proposta economica avanzata a Conte sarebbe di 15 milioni di euro a stagione, subordinata all’elezione di Safi, il cui esito sarà noto entro il prossimo fine settimana. L’ex tecnico del Napoli, fresco di addio al club partenopeo, ha ricevuto la proposta e ha iniziato a valutarla con attenzione. Tuttavia, il quotidiano sottolinea che Conte dispone di due offerte dall’Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione, in linea con quanto percepito all’Al-Hilal da Simone Inzaghi.

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Sullo sfondo della vicenda resta anche la questione della panchina della Nazionale turca, che potrebbe entrare in gioco qualora l’esito elettorale influenzasse le scelte tecniche a lungo termine. Al momento, secondo il Corriere dello Sport, il favorito per guidare la squadra nazionale è Roberto Mancini, reduce dal successo in Qatar alla guida dell’Al-Sadd, vincitore del campionato locale. Tuttavia, la situazione potrà diventare definitiva solo dopo l’elezione del nuovo presidente federale, prevista per il 22 giugno.

Il piano di Safi punta dunque a combinare un approccio politico e sportivo, cercando di convincere i tifosi e gli azionisti del Fenerbahce attraverso una strategia che coniughi risultati immediati e figure di prestigio internazionale. La presenza di Conte, tecnico di caratura mondiale, e di Maldini, simbolo di esperienza e competenza dirigenziale, rappresenta un tentativo di rafforzare la credibilità del progetto e attrarre consensi in vista del voto.

Le prossime settimane saranno decisive non solo per l’esito delle elezioni, ma anche per il futuro tecnico del club e per le scelte di mercato e gestione della squadra. Safi punta a dare continuità sportiva e stabilità economica, ma dovrà convincere il mondo Fenerbahce che il suo progetto sia realistico e competitivo sul piano internazionale.