Napoli, rivoluzione in attacco: Lukaku verso l’addio nell’era Allegri

Il nuovo tecnico apprezza il belga, ma ingaggio e strategie future spingono il club verso una separazione: le ultime su Lukaku

Il Napoli del futuro sta prendendo forma sotto la guida di Massimiliano Allegri, chiamato da Aurelio De Laurentiis per raccogliere l’eredità di Antonio Conte e mantenere gli azzurri ai vertici del calcio italiano. Tra le decisioni più importanti che attendono il nuovo allenatore c’è quella relativa a Romelu Lukaku, il cui futuro appare sempre più lontano dal capoluogo campano.

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Nonostante il centravanti belga abbia recentemente ribadito il proprio legame con il Napoli, i segnali che arrivano dall’entourage del giocatore raccontano uno scenario diverso. Il suo agente sarebbe già al lavoro per individuare la soluzione migliore in vista della prossima stagione, confermando come una separazione sia una possibilità concreta.

Allegri stima Lukaku e ne riconosce il valore tecnico e l’esperienza internazionale. Tuttavia, le valutazioni economiche sembrano destinate a pesare in maniera decisiva. Il Napoli, infatti, difficilmente potrebbe sostenere un costo complessivo da circa 11 milioni di euro lordi all’anno per un giocatore che non rappresenterebbe più una scelta centrale nel nuovo progetto tecnico.

Parallelamente, il club guarda avanti con ambizione. La dirigenza è convinta che la rosa abbia già una base solida e che, con alcuni innesti mirati, possa continuare a competere per i massimi obiettivi. L’eventuale uscita di Lukaku rappresenterebbe quindi non solo una scelta economica, ma anche un passaggio chiave nella costruzione del Napoli targato Allegri. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.