Dumfries nella lista del Real Madrid, la clausola rescissoria è più bassa del previsto! L’Inter non tratta: gli aggiornamenti da Fabrizio Romano

Se per l’Inter il grande obiettivo in entrata resta Marco Palestra, in uscita dalla fascia destra potrebbe esserci Denzel Dumfries, esterno olandese che, pur essendo uno degli uomini fondamentali della squadra guidata da Cristian Chivu, è al centro dell’interesse di numerosi club europei. La sua clausola rescissoria, non troppo elevata, rende l’operazione particolarmente interessante per le società straniere.

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Come riportato da Fabrizio Romano:

«Su Dumfries, invece voglio chiarire: il Real Madrid vuole un terzino destro in più. I nomi sono tre: Pedro Porro, che però il Tottenham non vuole dare; poi c’è Ivan Fresneda, seguito da tempo, anche prima dell’arrivo di Mourinho, e poi c’è il nome di Denzel Dumfries, considerato candidato ideale, perché giocatore fisico, più di Alexander-Arnold. Sulla clausola di Dumfries c’è da aggiungere un dettaglio che mi risulta: la clausola non è di 25 milioni di euro, ma leggermente meno. Non c’è molto da trattare, l’Inter non tratta: si tratta di andare a Milano e pagare la clausola».

L’interesse del Real Madrid è legato alla ricerca di un terzino destro aggiuntivo di qualità, in grado di alternarsi e competere con i titolari, con caratteristiche fisiche e tecniche importanti. Dumfries, con la sua esperienza in Serie A e in competizioni europee, rappresenta una soluzione immediata e affidabile. La sua fisicità e la capacità di coprire la fascia destra rendono l’olandese un candidato ideale, più solido sotto il profilo difensivo rispetto ad altri nomi valutati dai blancos.

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Per l’Inter, la situazione è delicata. L’olandese è un giocatore chiave nella formazione di Chivu e garantisce equilibrio sia in fase difensiva che offensiva. Tuttavia, la presenza di una clausola rescissoria rende possibile un trasferimento senza trattative complesse, lasciando ai club interessati la possibilità di attivare direttamente il pagamento richiesto.

Il futuro di Dumfries sarà quindi uno dei temi caldi del calciomercato estivo, con l’Inter chiamata a valutare attentamente il rapporto costi-benefici e la necessità di rinforzare la fascia destra, anche in caso di partenza dell’olandese. Intanto, la dirigenza lavora per confermare l’obiettivo numero uno in entrata, Marco Palestra, pronto a rafforzare il reparto offensivo della squadra nerazzurra e a garantire continuità al progetto tecnico di Chivu.