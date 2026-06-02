CN24 – Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale: sbaragliata la concorrenza! L’indiscrezione

Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale: sbaragliata la concorrenza! Strada tracciata per la panchina dell’Italia: la nostra esclusiva

Non ci sono più dubbi: Roberto Mancini sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. La notizia è stata confermata in esclusiva dalla redazione di CalcioNews24, segnando ufficialmente il ritorno del tecnico jesino sulla panchina azzurra.

Le prossime tappe legate al suo incarico saranno vincolate alle elezioni del nuovo presidente FIGC. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, il favorito per la carica è l’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, seguito da Giancarlo Abete. Nonostante il dibattito sulla guida federale, lo scenario per la panchina è ormai tracciato: ci sarà dunque il Mancini-bis.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Il tecnico di 61 anni, attualmente alla guida dell’Al Sadd in Arabia Saudita, torna alla guida della Nazionali dopo averla diretta dal 2018 al 2023. In quel periodo, Mancini ha conquistato l’Europeo 2020, un successo rimasto negli annali, ma ha anche vissuto l’amarezza di non qualificarsi ai Mondiali 2022. Il suo obiettivo ora sarà quello di riportare l’Italia alla competizione iridata, dopo le tre mancate qualificazioni consecutive che hanno segnato il recente ciclo della nazionale.

LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La concorrenza per il ruolo di ct era stata ampia e qualificata. Tra i nomi emersi nei mesi scorsi figuravano Massimiliano Allegri, poi approdato al Napoli, Antonio Conte, attualmente senza squadra ma con diverse richieste dall’estero, Vincenzo Italiano, con interessi sia in Italia che all’estero, e l’ipotesi quasi fantascientifica di Pep Guardiola. Tuttavia, tutte le opzioni alternative sono state superate, sancendo il ritorno di Mancini in azzurro.

Il ritorno di Mancini rappresenta un punto di svolta per la Nazionali italiana, sia sotto il profilo tecnico che per la stabilità del progetto. L’esperienza, la capacità di gestione dello spogliatoio e la conoscenza dei giovani talenti saranno fondamentali per affrontare le sfide future, dai prossimi match di qualificazione ai Mondiali fino alla costruzione di un ciclo competitivo per riportare l’Italia al vertice internazionale.