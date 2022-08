Atalanta, a centrocampo un jolly chiamato Scalvini (in attesa del futuro di Freuler)

Indipendentemente da quello che sarà il futuro di Remo Freuler, l’Atalanta non riscontra problemi a centrocampo: occhio a Scalvini

La mancata presenza in campo da parte di Remo Freuler contro il Valencia ha certificato (tramite ipotesi) che qualcosa bolle in pentola. Al di là di quello che sarà il futuro del centrocampista svizzero, l’Atalanta non si fa trovare minimamente impreparata in mediana. Una soluzione porta il nome di Giorgio Scalvini.

Che il numero 42 nerazzurro sia un giocatore talentuoso è un dato di fatto, ma la sua crescita potrebbe regalare sorprese interessanti. Per Gasperini è un difensore riadattato a centrocampista, riscontrando una capacità di costruire e avanzare in attacco (anche quando sta sulla retroguardia), oltre che ad annullare il gioco degli avversari. Ancora nella memoria l’azione che fece contro il Lipsia quando dimostrò tanta personalità nell’andare nell’uno contro uno. Lo specchio di un cambio generazionale mantenendo la stessa linea ambiziosa, considerando che si tratta di un prodotto del settore giovanile dell’Atalanta.