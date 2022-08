Freuler, tutto nelle mani dell’Atalanta: obiettivo tutelarsi (economicamente e tecnicamente)

Il Nottingham Forest vuole il centrocampista Remo Freuler, ma tutto dipende dalle richieste economiche dell’Atalanta

Senza un attimo di pace. Questa è stata la frase pronunciata da molti tifosi orobici dopo l’ultima news che vedrebbero Remo Freuler in uscita: direzione Nottingham Forest. Ovviamente tra il dire e il fare c’è di mezzo una trattativa importante, con l’obiettivo di prendere delle decisioni chiare per il bene dell’Atalanta.

Lo svizzero è uno dei perni del centrocampo nerazzurro, e nonostante il girone di ritorno, Remo si è dimostrato un giocatore di quantità e qualità (certe volte correndo anche per gli altri): non una sorpresa visto quello che ha dato alla Dea in tutti questi anni.

A 30 anni, dopo 7 stagione alla corte bergamasca, se volesse abbracciare un’altra opportunità è giusto che la società ne tenga conto, ma a patto di tutelarsi sia tecnicamente (rinforzando il reparto) che economicamente: chiedendo una cifra giusta.

Attualmente risulta che l’Atalanta non abbia accettato la prima offerta del Nottingham, chiedendo esplicitamente 10 milioni di euro. Una situazione in piena evoluzione, dove tutto è nelle mani della società stessa.