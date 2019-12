Atalanta agli ottavi di Champions: spunta la Gasp-dance negli spogliatoi! – VIDEO

L’Atalanta ha scritto una nuova pagina della storia del calcio italiano nell’ambito della Champions League. La qualificazione dopo le prime tre giornate (e gli zero punti raccolti) sembrava impossibile. Invece gli orobici ci sono riusciti sfruttando la vittoria del City sulla Dinamo Zagabria e battendo in Ucraina lo Shakhtar.

Negli spogliatoi è impazzita la festa degli atalantini che hanno improvvisato una danza alla quale ha partecipato un gasatissimo Gasperini.

From #UCL debutants to last 16 hopefuls ✅

⚫️🔵 Atalanta 👏 @Atalanta_BC pic.twitter.com/Jpizr1cv1N

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2019