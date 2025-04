Allenamento Atalanta, riuscirà a recuperare Djimsiti in vista del Lecce? Le ultime da Zingonia

Atalanta, le ultime da Zingonia in vista della sfida contro il Lecce: in dubbio la situazione di Djimsiti, ci sarà?

Ultime notizie da Zingonia in vista della prossima partita dell’Atalanta contro il Lecce. Berat Djimsiti è tornato ad allenarsi con una sessione individuale e resta in dubbio per il match: le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Anche Posch ha svolto lavoro personalizzato, segno che il suo recupero è ancora in corso.

Restano invece ai box Scamacca, Scalvini, Kolasinac e Palestra, tutti impegnati in terapie per rientrare al più presto. Lo staff medico nerazzurro monitora attentamente la situazione, sperando di recuperare qualche pedina per il finale di stagione.