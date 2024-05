Atalanta Bayer Leverkusen, Kolasinac: «Ci siamo meritati la finale»

Sead Kolasinac, difensore dell’Atalanta, ha parlato prima della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen

Il difensore bosniaco dell’Atalanta Sead Kolasinac è intervenuto al portale della UEFA analizzando la finale contro il Bayer Leverkusen.

FINALE – «Siamo molto felici di essere qui, ce lo siamo meritati. Sappiamo naturalmente delle qualità del Leverkusen: la loro stagione è stata fantastica ma questa è una finale, da 90 o da 120 minuti, e dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per vincere. Questo trofeo significherebbe molto per la nostra gente. Siamo arrivati molto avanti, ma una volta arrivato in finale vuoi vincerla. Speriamo di poter regalare qualcosa di speciale ai nostri tifosi, che ci seguono e sostengono ovunque»