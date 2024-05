Atalanta Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: «Ci aspettiamo questo da Gasperini, così ho scelta la formazione»

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato in occasione della finale di Europa League contro l’Atalanta

Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, è intervenuto a Sky Sport prima della finale di Europa League contro l’Atalanta.

FINALE – «Oggi per me è diverso perché non sono in campo ma in panchina. Così l’avvicinamento alla finale è diverso, i protagonisti saranno i giocatori. La formazione l’ho scelta guardando a momento di forma, qualità e decisioni tattiche. Qualcuno parte dalla panchina per impattare nel secondo tempo, può essere importante»

GASPERINI – «Ci aspettiamo una squadra che attacca in modo molto aggressivo. C’è Koopmeiners al posto di Pasalic ma per il resto sono sempre gli stessi. Sono intensi e ci impensieriranno molto»