Atalanta, bilancio del 2022: focus sugli esterni

Il bilancio degli esterni dell’Atalanta durante il 2022: un reparto con pregi e difetti (e possibili margini di miglioramento)

SOPPY (6,5) – Il miglior assist-man della squadra (quattro contro Torino e Sassuolo) nonostante il suo vero potenziale debba ancora venire fuori. Tutti si sono meravigliati per la capacità con cui l’esterno dell’Atalanta riesca a saltare l’uomo ed essere al tempo stesso veloce sull’avversario, al di là dei problemi in fase difensiva. Una scoperta da preservare e continuare a far crescere.

MAEHLE (6) – Da lui ci si aspetta sicuramente molto di più per le qualità tecniche che ha. Male la stagione scorsa, mentre in quell’attuale si dimostra assai altalenante: il passaggio da una grande prova a un match non all’altezza è veloce. Nelle ultime partite ha dato segno di continuità, rimarcando esplicitamente che, insieme a Gasperini, si sta approcciando un metodo di lavoro diverso (e più paziente). L’ultima chiamata per Joakim.

ZAPPACOSTA (6) – Un giocatore che l’anno scorso ha tirato avanti la carretta sulla fascia in un contesto pieno di problemi. Tanto forte quanto fragile in termini di condizione: aspetto che lo ha costretto a scendere in campo solo due volte. L’Atalanta lo aspetta.

ZORTEA (5,5) – Potenziale ben presente così come la voglia di continuare a crescere. C’è ancora tanta strada da fare: dal minutaggio graduale e disputato in maniera sufficiente alla partita di Lecce (nonostante il turnover non lo aiuti) dove sbaglia praticamente tutto. Si attendono sviluppi.

HATEBOER (4,5) – Nonostante in alcune partite presenta una fase difensiva sufficiente all’insegna dell’impegno, sono troppi i limiti tecnici che questa Atalanta non può più permettersi. Sulla fascia si dimostra macchinoso, lento e sempre meno propenso a portare palla in avanti quando la costruzione passa da lui. Due lampi contro Roma ed Empoli, ma dall’altra parte c’è una seconda parte di stagione scorsa che influisce in negativo.