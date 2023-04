Thiago Motta e quel Bologna ambizioso e ispirato all’Atalanta di Gasperini

Contro l’Atalanta Thiago Motta vorrà impressionare ancora: il suo Bologna tanto ambizioso quanto rivitalizzato

Se da una parte l’Atalanta si sta preparando al meglio per la sfida di sabato, dall’altra arriva a Bergamo un Bologna che sembra quasi ricondurre a quella che fu “la prima Atalanta di Gasperini”: piena di esperimenti, ambiziosa, giovane guidata da un condottiero come Thiago Motta, ideologicamente vicino al suo mentore (dalla piazza rossoblu addirittura soprannominato anche “Thiago Merlino”).

Ispirato a Gasperini nonostante predichi un modulo come il 4-2-3-1, l’allievo ha fatto sue certi insegnamenti del tecnico di Grugliasco: aggressività, capacità di far trasmettere ai giocatori quella voglia di puntare sempre più in alto indipendentemente dalla forza dell’avversario, e soprattutto la serenità riuscita a dare ad un gruppo che stava passando una situazione delicata tra classifica preoccupante e la scomparsa di Sinisa.

Ha avuto il coraggio di fare scelte discutibili che hanno poi portato risultati positivi (esattamente come Gasperini): dalla rinascita di Orsolini e Barrow a rendere la squadra non più dipendente da Arnautovic, fino ad arrivare alla capacità di sapersi riadattare nella maniera migliore nonostante gli infortuni.

A Bergamo contro l’Atalanta l’allievo affronterà il maestro Gasperini in una vera e propria prova del nove dal sapore europeo, considerando però la competitività di una Dea che con Gasperini sta facendo l’ennesimo campionato ad alti livelli. Si prospetta una partita coi fiocchi da entrambe le parti.