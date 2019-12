Atalanta, buone notizie: Zapata si allena col gruppo

Atalanta, la ripresa dei lavori porta una buona notizia a Gian Piero Gasperini: Duvan Zapata si allena con il gruppo

La ripresa dei lavori a Zingonia regala una bellissima notizia a Gian Piero Gasperini. Come riportato dal sito ufficiale dell’Atalanta, infatti, Duvan Zapata è tornato ad allenarsi con il gruppo.

Il colombiano, quindi, fa sperare i tanti tifosi nerazzurri e l’allenatore dell’Atalanta su un suo ritorno in campo in tempi brevi per essere al meglio negli ottavi di Champions League contro il Valencia.