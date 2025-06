Baggio, Pogba, Batistuta fino a Rayan Cherki: i grandi colpi sfiorati dall'Atalanta sul mercato (senza successo) - Calcio News 24

Cherki all’Atalanta? Soltanto un sogno di mercato. Ecco nove colpi che la squadra nerazzurra sfiorò, ma senza particolare successo

Cherki è del City, e per l’Atalanta si tratta della fine di un grande “sogno di mercato“. L’opportunità della vita? Forse, ma sicuramente non l’unica nella storia nerazzurra. Ecco nove grandi colpi sfiorati dalla Dea (senza successo).

BATISTUTA (1989) – Un colpo sfumato non per soldi, bensì per “errori” dirigenziali. L’attaccante fu osservato dall’Atalanta, ma i dubbi di Previtali sulle sue condizioni fisiche fecero saltare un colpo che sarebbe stato clamoroso.

ANDREAS MOLLER (1991) – Una telenovela. Il ragazzo viene corteggiato dall’Atalanta, il tedesco prima accetta, poi rifiuta. Il loop continuo del giocatore costringe la Dea a dire “basta”, puntando poi su Bianchezi.

BAGGIO (2000) – Ivan Ruggeri voleva un colpo per entusiasmare una piazza appena tornata in A, e l’idea fu di prendere un Baggio che aveva bisogno di rilanciarsi. Tuttavia i dubbi di Vavassori più la richiesta (esorbitante) di Roby fecero saltare l’operazione.

LAVEZZI (2007-2019) – L’attaccante argentino fu vicino all’Atalanta in due occasioni. La prima nel 2007/2008 quando Delneri chiese a gran voce un grande esterno di qualità (dove il Napoli riuscì ad avere la meglio); la seconda nel 2019 con il rifiuto dello stesso Lavezzi.

JAMES RODRIGUEZ (2009) – Il trequartista sudamericano fu una trovata di Carlo Osti che tentò di strapparlo quando aveva 17 anni. La trattativa però non andò a buon fine con il Banfield, e colui che diventerà un perno del Real Madrid non indossò mai la maglia dell’Atalanta.

TREZEGUET (2011) -All’Atalanta serviva il classico attaccante ideale per la salvezza. L’ex Juve era nel mirino, ma la volontà di Marino nel prendere Denis unita anche all’intenzione di David di riportare in alto il River Plate, fecero saltare tutto.

POGBA (2012) – Il francese era uno dei centrocampisti più promettenti, e Pier Paolo Marino voleva a tutti i costi portarlo a Bergamo. I rapporti tra Atalanta e Juve erano buoni, ma all’ultimo momento Conte decise di trattenerlo, costringendo la Dea a virare su Troisi.

TRINCAO (2020) – Attaccante dalla grande qualità che l’Atalanta tratta in due momenti: prima nel gennaio 2020 non volendo andare oltre i 15 milioni di euro; la seconda dopo 6 mesi però scontrandosi con un Barcellona che per lui ne aveva spesi 30.

DANI OLMO (2020) – L’Atalanta voleva un trequartista forte da aggiungere al suo scacchiere, ma nonostante le grandi intenzioni di Sartori, le pretese della Dinamo Zagabria andavano oltre il budget nerazzurro.