Atalanta, c’è l’accordo per il restyling del Gewiss Stadium: l’annuncio

L’Atalanta ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il restyling del manto erboso del Gewiss Stadium: il comunicato

L’Atalanta è pronta a “restaurare” il Gewiss Stadium. L’annuncio ufficiale del club nerazzurro.

IL COMUNICATO – Un giorno sicuramente importante sia per l’Atalanta che per tutti i suoi tifosi: nel pomeriggio di oggi, antivigilia di Natale, è stata firmata la convenzione che dà ufficialmente il via libera al completamento del restyling del Gewiss Stadium.

In sostanza, espletata tutta questa fondamentale parte burocratica, c’è l’ok ufficiale per l’inizio del percorso che porterà all’allestimento dei cantieri per il rifacimento della Curva Sud Morosini, del Settore ospiti e dei Distinti Sud del Gewiss Stadium oltre che del parcheggio interrato e della piazza adiacenti.

Come già anticipato dall’AD Luca Percassi nell’incontro pre natalizio con la stampa organizzato non a caso al Gewiss Stadium: “I lavori di completamento inizieranno alla fine di questo campionato: per settembre 2024 avremo lo stadio da 25mila posti che Bergamo merita e di cui siamo orgogliosi