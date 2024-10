Atalanta-Celtic: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Gewiss Stadium la sfida di Champions League Atalanta-Celtic: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Gewiss Stadium di Bergamo si giocherà la gara valevole per la 3ª giornata dei gironi di Champions League tra Atalanta-Celtic. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, de Roon; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bellanova; Lookman, De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Bernardo; Kuhn, Maeda, Furuhashi. All. Rodgers.

Orario e dove vederla in tv

Atalanta-Celtic si gioca alle ore 18.45 di mercoledì 23 ottobre per la terza giornata dei gironi di Champions League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (252) oltre che Sky Calcio Uno. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.