Visione, gioco e intesa: Atalanta, chiavi del centrocampo a Koopmeiners

Faro del centrocampo dell’Atalanta, Koopmeiners è pronto alla nuova stagione con la Dea: costruzione e tanta voglia di vincere

Basta questo per descrivere ciò che sarà Koopmeiners per il centrocampo dell’Atalanta 2023: colui che in mano ha le chiavi della costruzione del gioco orobico. L’anno scorso ci ha impiegato poco a prendersi il posto da titolare, ma la sorpresa è stata quella di trovarsi davanti ad un tuttocampista: visione perfetta e al tempo stesso un giocatore di grande quantità, e quando serve anche da trequartista riesce a garantire spazi, intesa e goal decisivi.

Nonostante l’anno scorso la squadra non sia stata avvantaggiata tra infortuni, torti arbitrali e calo nei risultati, il suo è stato un promettente biglietto da visita, e in una squadra più completa potrebbe raggiungere la consacrazione. Fare muro su Koopmeiners non è stato facile viste le sirene di molte big d’Europa, ma la sua permanenza a Bergamo è significativa sia tatticamente che per le ambizioni del ragazzo: far ritornare l’Atalanta in Champions League