Atalanta Club Brugge: ecco i convocati di Jurić per la sfida di Champions League
Atalanta Club Brugge: il tecnico dei nerazzurri Ivan Jurić ha reso noti i convocati di per la partita di Champions League
L’Atalanta di Ivan Jurić, tecnico croato noto per il suo calcio aggressivo e verticale, ha diramato la lista dei 20 convocati per la sfida contro il Club Brugge, valida per la seconda giornata della League Phase della UEFA Champions League 2025/26. Il match è in programma martedì 30 settembre alle ore 18.45 alla New Balance Arena di Bergamo, uno stadio che si prepara a vivere un’altra notte europea di grande intensità.
I portieri
Tra i pali, Jurić potrà contare su Marco Carnesecchi, titolare della Nazionale italiana e punto fermo della Dea, affiancato dal giovane Rossi, prospetto in crescita, e dal più esperto Marco Sportiello, garanzia di affidabilità e leadership nello spogliatoio.
La difesa
Il reparto arretrato vede la presenza di Berat Djimsiti, difensore albanese di grande esperienza internazionale, e del giovane Honest, talento emergente. Con loro ci saranno Obric, centrale fisico e roccioso, Odilon Kossounou, ivoriano duttile capace di giocare sia da centrale che da terzino, e Raoul Bellanova, laterale destro italiano apprezzato per corsa e spinta offensiva.
Il centrocampo
In mezzo al campo spiccano nomi di grande affidabilità come Marten de Roon, capitano e simbolo di equilibrio tattico, e Ederson, brasiliano dinamico e abile negli inserimenti. A disposizione anche Yunus Musah, statunitense di grande energia, e Lazar Samardžić, talento serbo con qualità tecniche sopra la media. Non mancano Mario Pašalić, croato d’esperienza, Brescianini e Bernasconi, giovani italiani in cerca di spazio. Da notare la presenza anche di Kossounou, utilizzabile come jolly difensivo a centrocampo.
L’attacco
Il reparto offensivo sarà guidato da Ademola Lookman, attaccante nigeriano decisivo con la sua velocità e capacità di saltare l’uomo. Con lui ci saranno Nikola Krstović, punta montenegrina dal fisico imponente, Daniel Maldini, figlio d’arte con qualità tecniche raffinate, e Kamal Sulemana, ghanese rapido e imprevedibile.
Una sfida cruciale per l’Atalanta
La partita contro il Club Brugge rappresenta un crocevia importante per l’Atalanta, che punta a consolidare la propria posizione nella fase a gironi della Champions League. Con una rosa equilibrata tra esperienza e giovani promesse, Jurić spera di regalare ai tifosi bergamaschi un’altra serata memorabile in Europa.
