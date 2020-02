Atalanta, comunicato Curva Nord: «A Lecce non ci saremo»

Sabotaggio della trasferta a Lecce da parte dei tifosi dell’Atalanta: ecco la posizione espressa dalla Curva Nord

La Curva Nord dell’Atalanta non seguirà la squadra in Puglia per la trasferta a Lecce. A comunicarlo è la tifoseria organizzata, attraverso un post pubblicato su Facebook sulla pagina “Sostieni la Curva”.

«A Lecce non ci saremo. Mercoledì la trasferta di Lecce è stata aperta, venerdì sera è stato chiuso il settore ospiti, il sabato mattina è stato riaperto. In modo irrispettoso sono stati presi in giro tutti quei tifosi che hanno preso ferie e prenotato mezzi per muoversi. Non siamo i burattini di nessuno quindi a Lecce non si saremo – spiegano -. La dignità e il rispetto, per noi, vengono prima di tutto».