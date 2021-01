Atalanta, continua lo stallo con Gomez: 10 milioni per la cessione

L’Atalanta è disposta a cedere il Papu Gomez ma solo a determinate condizioni, ovvero almeno 10 milioni. Una cifra che allontana le squadre di Serie A

Continua lo stallo in casa Atalanta fra la dirigenza e il Papu Gomez. L’argentino chiede di essere liberato gratuitamente mentre la famiglia Percassi ha altre intenzioni.

Come riferisce il Corriere della Sera, l’Atalanta non si muove dalle sue posizioni: chiede almeno 10 milioni di euro e preferirebbe cedere il giocatore all’estero, forte del fatto che nessuna squadra in Serie A può spendere quella cifra nella sessione invernale.