Atalanta, i convocati di Gasperini per il Milan

I convocati di Gian Piero Gasperini per Atalanta-Milan, match valido per la 37esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

La lotta per un posto in Europa League è più accesa che mai e domani allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo va in scena quello che potrebbe essere il match decisivo, ovvero Atalanta-Milan. Quest’oggi il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte alla partita in programma alle ore 18. L’allenatore dovrà fare a meno degli infortunati Petagna e Spinazzola: per i due calciatori infatti il campionato è già terminato.

Questo l’elenco completo: Berisha, Rossi, Golllini; Toloi, Masiello, Palomino, Gosens, Caldara, Castagne, Mancini, Hateboer, Del Prato, Bastoni; Cristante, Freuler, Haas, De Roon, Kulusevski; Gomez, Ilicic, Peli, Barrow.