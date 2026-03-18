Atalanta, De Roon nella leggenda: l’olandese è pronto a diventare il nerazzurro con più presenze nella storia del club. Tra record e parole d’amore

Atalanta, De Roon è nella leggenda del club: il capitano olandese è pronto a diventare il giocatore nerazzurro con più presenze nella storia

Un traguardo storico si profila all’orizzonte per l’Atalanta. Il centrocampista olandese Marten de Roon è pronto a scolpire il suo nome nella leggenda del club nerazzurro, diventando il giocatore con più presenze di sempre. In occasione della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, il mediano ha eguagliato le 435 presenze all-time. Tuttavia, è nella prossima gara casalinga di Serie A contro l’Hellas Verona, in programma domenica 22 marzo, che diventerà il primatista assoluto, superando lo storico record di Gianpaolo Bellini. Per celebrare l’evento, la società ha organizzato un emozionante pasillo de honor e la consegna di una maglia speciale nel post-partita.

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Le emozioni del record e il curioso arrivo a Bergamo

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Prime Video, de Roon ha espresso tutta la sua gioia per questo storico traguardo:

“E’ qualcosa di enorme, qualcosa che mi rende veramente molto orgoglioso, è un onore aver indossato questa maglia così tante volte. Lo è altrettanto eguagliare, e forse superare, uno come Gianpaolo Bellini. Una persona che è stata una bandiera per questo club e per questa società, un bergamasco Doc. Anch’io per fortuna sono un bergamasco adottato, sono orgoglioso di rappresentare questa città con questo record, ma non mi fermo qui”.

Eppure, il suo primo approccio con la realtà orobica fu decisamente singolare:

“Sarò molto sincero: sapevo molto poco di Bergamo. Il mio procuratore mi chiamò chiedendomi se conoscessi l’Atalanta e la città. Io gli risposi: “Non so neanche dov’è (ridendo)”. Il primo incontro con una tifosa che mi dava un bacio sulla bocca… mi sono sentito molto accolto”.

Il legame indissolubile con i tifosi e la scelta di vita

Il rapporto con la piazza è viscerale. I tifosi lo amano alla follia, definendolo “il simbolo dell’Atalanta”, l'”anima della squadra” e persino affermando che “E’ come il Presidente della Repubblica”. Parole che riempiono d’orgoglio il giocatore:

“Sono parole bellissime. Alla fine si fa questo lavoro anche per lasciare qualcosa alla gente e sentire queste frasi, sentir dire di essere la loro bandiera, avere il sangue bergamasco, essere l’anima della squadra, non mollare mai, sudare sempre la maglia, io voglio trasmettere tutto questo alla gente, e loro lo trasmettono a me. E’ questo che mi ha fatto capire che qua a Bergamo c’è qualcosa di molto speciale”.

Dopo una breve parentesi in Premier League al Middlesbrough, dove ha ammesso che “la passione, il calore, l’affetto, il cuore… lì si sentono meno”, de Roon ha scelto Bergamo come casa per la sua famiglia:

“Le mie tre figlie sono bergamasche. Due sono nate qui, l’altra è nata in Olanda, ma si è trasferita qua quando aveva 3 anni. Frequentano una scuola italiana, parlano la lingua italiana, con accento bergamasco, e per loro Bergamo è casa. Faccio fatica ad immaginarmi in un altro posto, ma soprattutto loro, non riesco ad immaginarle da un’altra parte. Ci siamo anche parlati perché si sa che nel calcio tutto può cambiare in fretta. Siamo d’accordo che vogliamo stare qui, a Bergamo”