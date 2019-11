Atalanta, dg Marino: «Preoccupati per Zapata? Fiducia in Muriel»

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato a pochi minuti dall’avvio del match contro la Dinamo Zagabria

Sta per cominciare Atalanta-Dinamo Zagabria, e i bergamaschi non possono più commettere passi falsi se vogliono restare in Champions League. Lo sottolinea anche il dg della Dea Marino. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

«O la va o la spacca? Sappiamo che dobbiamo vincere. Vogliamo crederci fino all’ultima giornata. Contro la Dinamo abbiamo un’ottima occasione. Ci sono testa e muscoli, cerchiamo di metterli sul campo. Preoccupati per l’assenza di Zapata? Abbiamo grande fiducia in Muriel e nel capitano, Papu Gomez. Anche Ilicic è pronto dalla panchina».