L’Atalanta è vicina a Aleksandar Dragovic, difensore classe 1991 in forza al Bayer Leverkusen che piaceva anche a Roma e Inter

A pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato di Serie A, l’Atalanta continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. La società lombarda, stando a quanto riportato da Sky Sport, è alla ricerca di un nuovo difensore e avrebbe messo nel mirino Aleksandar Dragovic, calciatore classe 1991 in forza al Bayer Leverkusen, che in passato è stato vicino anche a Roma e Inter. Il giocatore nella scorsa stagione è stato in prestito al Leicester City, totalizzando 11 partite.