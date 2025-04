L’Atalanta e quei fantasmi del 2021/2022 (dallo Scudetto a fuori da tutto) che solo la Dea stessa può scacciare

Classifica corta, segni di fine ciclo, le difficoltà in casa. L’Atalanta può risollevarsi, ma l’attuale contesto assomiglia al crollo del 2021-2022?

Se c’è una cosa che sta contraddistinguendo il mondo Atalanta è sicuramente la bipolarità nelle emozioni, direttamente proporzionali agli obiettivi: l’ago e filo, il sogno Scudetto che scaturisce esaltazioni e critiche su cosa è mancato (mercato, formazioni e tutto il pacchetto di questo girone di ritorno), e nel mezzo una paura attuale sintetizzata in specifici fantasmi: quelli della stagione 2021-2022.

Passare dalla lotta Tricolore a rischiare di essere fuori da tutto (o almeno non andare in Champions). Si tratta di due annate identiche oppure di semplici campanelli d’allarme che solo l’esperienza e la grinta possono spegnere?

La 2021-2022 era un’Atalanta competitiva che era arrivata a fine andata a quota 38 punti (a poche distanze dalla vetta) e il tracollo di quell’annata fu scaturito da tutta una serie fattori: mercato di gennaio (Gosens e la mancanza di una punta), tantissimi infortuni (Zapata su tutti), zero competitività in casa, gestione delle coppe e una ventina di torti arbitrali che hanno penalizzato la Dea. Il tutto con una squadra che era a fine ciclo in termini di giocatori, non certamente da parte di Gasperini.

E i problemi di questa stagione? Riguardano qualcosa di più interno piuttosto che a dei semplici fattori esterni: un mercato di gennaio discutibile, la gestione delle coppe, le dichiarazioni di Gasp che hanno scombussolato l’ambiente (ad oggi pesante), la classifica che si è accorciata, la fragilità tra le mura del Gewiss e una squadra che come quattro anni fa pensa più al futuro quando invece dovrebbe contare il presente. Si vince insieme, si perde insieme e ogni parte ha delle responsabilità.

L’epilogo sarà lo stesso di 4 anni fa? Tutto dipende dall’Atalanta. La rosa odierna è nettamente superiore, più giovane rispetto al 2022 (elemento più, elemento meno): piuttosto è la testa a fare la differenza, dove la priorità è quella di fare risultato.

Servirà aria nuova a fine stagione? Tutto induce a quello, ma se dovesse realizzarsi lo stesso risultato sarà solo per colpe proprie: rispetto a 4 anni fa dove senza determinati alibi sarebbe finita (forse) in un’altra maniera.