Il centrocampista dell’Atalanta Freuler ha analizzato la vittoria conquistata in Champions League contro la Dinamo Zagabria

Remo Freuler è intervenuto al termine della sfida contro la Dinamo Zagabria: «Volevamo la vittoria a tutti i costi per restare in corsa e ci siamo riusciti. Lo Shakhtar? Scendiamo in campo per vincere».

«Forse è stata la mia prestazione più bella. Derby con il Brescia? I tifosi lo aspettano da anni, vogliamo vincere per loro», ha concluso il centrocampista dell’Atalanta.