Atalanta, Gasp punta Pirlo con un ritrovato Malinovskiy

Gianpiero Gasperini ha tanti armi in più rispetto all’andata con la Juve: l’Atalanta per la prima volta può puntare al secondo posto

Una frase all’interno della conferenza di ieri di Gianpiero Gasperini ha fatto più rumore delle altre: «firmerei per giocare peggio del solito e vincere». Di fatto l’Atalanta, per la prima volta nelle ultime stagioni, può davvero puntare sul secondo posto, ma deve vincere questo pomeriggio con la Juventus.

Le scelte sono tutt’altro che obbligate: lo dice anche La Gazzetta dello Sport, la coppia tutta colombiana Muriel-Zapata ormai è quasi intoccabile con il primo che vuole raggiungere il record di 19 gol in campionato. Dietro le due varianti Malinovskiy e Ilicic: uno è ormai garanzia avendo giocato, e bene, da titolare le ultime sei. L’altro potrebbe essere decisivo a gara in corso quando, per esempio, Dybala, che non ha ancora i 90′ nelle gambe, uscirà per lasciar spazio a qualche alternativa. E non dimentichiamoci di Miranchuk: anche lui partirà dalla panchina nella sfida di questo pomeriggio.