Atalanta, Gasperini: «Che momento per Pasalic. Buona partita in vista della Champions»

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato dopo la vittoria contro lo Spezia

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato al termine della vittoria per 5-2 contro lo Spezia.

PASALIC E PANCHINARI – «Pasalic sta attraversando un grande momento di forma, sia con l’Atalanta che con la Nazionale. La squadra sta crescendo anche in panchina, chi entra ha voglia di essere determinante».

PRESTAZIONE – «Secondo tempo abbiamo abbassato il ritmo. Lo Spezia è una squadra che sa giocare e sa essere pericolosa. È stata una buona partita, soprattutto dopo la sosta delle Nazionali con qualcuno che era anche un po’ affaticato. Partita giusta anche in previsione della Champions».

RIENTRI – «In difesa abbiamo avuto molte defezioni, Toloi rientrava dopo un po’ di tempo. Anche Pessina è rientrato e per noi è molto importante, così come Muriel. Siamo in un buon momento dove stiamo recuperando un po’ tutti. Ora ci aspetta una striscia impegnativa».

CLASSIFICA – «Siamo lì, in una buona posizione. Quando ci sono gli scontri diretti si spera che escano dei pareggi. Il campionato è lunghissimo e noi dobbiamo guardare a noi stessi. Per una settimana siamo ancora in zona Champions».